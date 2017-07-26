За полгода в Башкирии около 100 человек погибли от отравления спиртосодержащей продукцией Фото: Карина Камаева За полгода в Башкирии около 100 человек погибли от отравления спиртосодержащей продукцией Фото: Карина Камаева

УФА, 26 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

За полгода в Башкортостане от отравлений спиртосодержащей продукцией умерли 94 человека. В целом по республике за этот период зарегистрировано 652 случая отравления алкоголем, из которых 11 приходится на детей в возрасте до 14 лет. Предварительные данные токсикологического мониторинга публикует Управление Роспотребнадзора по РБ.

Согласно представленной информации, преимущественными причинами острых отравлений спиртосодержащей продукцией стали отравления этиловым спиртом — 91,1 процента случаев от общего числа. Доля отравления суррогатным алкоголем составила 2,3 процента, метанолом — 3,7 процента, метиловым спиртом — 0,9 процента, другими неуточненными спиртами — два процента.

Всего по результатам мониторинга за шесть месяцев в регионе зарегистрировано 1327 случаев острых отравлений химической этиологии, из них 227 с летальным исходом. Из общего числа летальных исходов 41,4 процента случаев вызваны отравлением спиртосодержащей продукцией.