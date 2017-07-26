Каждый второй новый абонент МегаФона в Башкортостане включает в тариф свои «хочу» Фото: МегаФон Каждый второй новый абонент МегаФона в Башкортостане включает в тариф свои «хочу» Фото: МегаФон

УФА, 26 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

Новая тарифная линейка МегаФона «Включайся!», построенная на реальных интересах пользователей, востребована абонентами. Только за первый месяц продаж ее выбрали 50% новых клиентов Башкортостана. Каждый второй новый абонент оператора в республике выбирает один из шести вариантов этого инновационного предложения.

Кому-то предпочтительнее говорить по телефону, кому-то — переписываться в мессенджерах, слушать музыку или общаться в социальных сетях. Есть абоненты, для которых основные расходы на услуги мобильных операторов связаны с просмотром десятков гигабайт видео. Линейка «Включайся!» учитывает «хочу» и «нужно» абонентов, и предлагает на выбор тарифы, названия которых соответствуют наполнению, и сами говорят за себя: «Пиши», «Говори», «Слушай», «Общайся», «Смотри» и «Премиум».

По итогам первого месяца продаж в линейке «Включайся!» определились явные лидеры подключений. На первом месте по популярности — тариф для меломанов «Слушай». Он дает 400 минут на звонки, безлимитное общение в WhatsApp, Viber и eMotion, 10 Гб мобильного интернета и неограниченный интернет-доступ к музыкальным сервисам Яндекс.Музыка, Музыка Vk, BOOM, Zvooq. Предпочтение таким преимуществам отдали 40% абонентов, перешедших на «Включайся!».

Более 30% абонентов остановили свой выбор на тарифе «Говори», созданного специально для тех, кто привык подолгу разговаривать по телефону и активно общаться через мессенджеры. Эту возможность обеспечивают 900 минут на звонки по всей России, в том числе и поездках, безлимитный трафик на мессенджеры WhatsApp, Viber и eMotion, а также 4 Гб для интернет-серфинга.

Все шесть тарифных планов способны удовлетворить потребности практически каждого современного человека. При необходимости базовые возможности тарифа можно расширить, самостоятельно добавив SMS, интернет и дополнительные минуты общения.

Подробнее о новой линейке тарифов можно узнать на сайте megafon.ru.