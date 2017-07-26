Уфимец на крыше дома нашел взрывоопасные гранаты, мины и петарды Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по РБ Уфимец на крыше дома нашел взрывоопасные гранаты, мины и петарды Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по РБ

УФА, 26 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе 43-летний местный житель при разборе крыши старой бани обнаружил среди строительного мусора несколько предметов, похожих на боеприпасы. Уфимец отнес найденное в ближайший отдел полиции. Для обследования предметов была вызвана саперная группа ОМОНа Росгвардии. Об этом агентству «Башинформ» сообщила руководитель пресс-службы Управления Росгвардии по РБ Наталья Трутнева.

Специалисты-взрывотехники установили, что найденные предметы — несколько светозвуковых и дымовых гранат, сигнальные мины, осветительные ракеты, сигнальные железнодорожные петарды, шашки имитации разрыва артиллерийского снаряда, запасные части к ним и 150 граммов бездымного пороха — взрывоопасны, однако с соблюдением мер безопасности их можно транспортировать и хранить. Они были переданы в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.