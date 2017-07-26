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26 июля Среда

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Константин Толкачев: «Изменения в Уголовный кодекс помогут минимизировать деятельность «групп смерти»

ПОЛИТИКА

Константин Толкачев: «Изменения в Уголовный кодекс помогут минимизировать деятельность «групп смерти» Фото: Олег Яровиков

Константин Толкачев: «Изменения в Уголовный кодекс помогут минимизировать деятельность «групп смерти» Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Госдума ужесточила ответственность за доведение до самоубийства, в том числе с использованием интернета.Законопроект уже одобрен Советом Федерации. Наказание, в зависимости от последствий, установлено от пяти до 15 лет лишения свободы. При этом введена новая норма, устанавливающая повышенную ответственность за склонение к самоубийству, повлекшее смерть двух или более несовершеннолетних, беременной женщины или лиц, находящихся в материальной и иной зависимости от виновного. Ответственность за подобные действия приравнивается теперь к ответственности за убийство. Ранее за склонение к самоубийству с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе если подобные действия повлекли смерть двух и более человек, была предусмотрена ответственность не более шести лет лишения свободы.

«Оперативность и практически абсолютное единогласие, которое проявили депутаты Госдумы при рассмотрении этого вопроса, на мой взгляд, объясняются активизацией так называемых групп смерти. К сожалению, этот вид деструктивной деятельности в сети интернет каждый день уносит жизни наших детей и подростков, — прокомментировал председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев. — Существовавшая ранее мера ответственности была несоизмерима с тяжестью и общественной опасностью подобных деяний. Преступники чувствовали свою относительную безнаказанность. Уверен, что консолидированное решение всех фракций Госдумы найдет поддержку в обществе. Все мы родители и хотим, чтобы наши дети были живы и здоровы».

Председатель республиканского парламента отметил, что для Башкортостана проблема самоубийств несовершеннолетних также актуальна. В Госсобрании действует рабочая группа по профилактике и изучению причин и разработке предложений по профилактике насилия в отношении несовершеннолетних.

«Мы активно взаимодействуем с правоохранительными органами, образовательными учреждениями, психологами, органами опеки, родительским сообществом. Рабочей группой проведено множество выездных профилактических мероприятий в районах республики. Тема интернет-безопасности детей и подростков стала одной из основных, обсуждавшихся в рамках Республиканского родительского форума, который мы провели в июне. Важно не допустить трагедии», — сказал Константин Толкачев.

Теги: законодательство, интернет, Константин Толкачев
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