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26 июля Среда

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В Башкирии для детей погибших супругов Надыргуловых объявлен сбор средств

ОБЩЕСТВО

В Башкирии для детей погибших супругов Надыргуловых объявлен сбор средств Фото: соцсети

В Башкирии для детей погибших супругов Надыргуловых объявлен сбор средств Фото: соцсети

УФА, 26 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане администрация Хайбуллинского района 25 июля объявила о сборе средств детям-сиротам семьи Надыргуловых. Как сообщалось ранее, четверо несовершеннолетних мальчиков в возрасте от четырех до семи лет находятся в приюте в селе Исянгулово.

На сайте муниципалитета указано, что деньги можно перечислять на счет благотворительного фонда:

ОГРН 1080200001804

ИНН 0248006174

КПП 024801001

Р/счет 40703810462330000003

в Башкирский РФ АО «Россельхозбанк» г. Уфа

к/с 30101810200000000934

БИК 048073934

Дополнительная информация — по телефонам: (34758) 2-26-90, 2-11-94 (отдел опеки, попечительства и защиты детей администрации). По расходам собранных средств будет предоставлен отчет.

Кроме того, о сборе средств в поддержку детей накануне вечером объявили общественники в соцсети.

Как информировало агентство «Башинформ», вечером 17 июля машина, в салоне которой находились супруги и маленький ребенок, скатилась в реку Таналык в Хайбуллинском районе, между селами Акъяр и Новый Зирган у Черного камня. 37-летний мужчина, его 29-летняя жена и ребенок погибли. Предположительная причина смерти — утопление.

Теги: помощь, сбор средств
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