Чемпионат Башкирии-2017 по футболу: взрослое наказание за детскую ошибку - видео Фото: Дмитрий Слезин | Видео: Дмитрий Слезин





















Чемпионат Башкирии-2017 по футболу: взрослое наказание за детскую ошибку - видео Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 26 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Накануне в Стерлитамаке прошел матч лидеров чемпионата Башкортостана по футболу-2017. Действующий чемпион и лучший по итогам первого круга текущего турнира ГФК «Стерлитамак» принимал уфимский «Витязь-ГТУ-2».

Павел Смильгин привез в город на Стерле 13 человек, три-четыре из которых могут считаться игроками основного состава. Ключевые бойцы остались в Уфе отдыхать и готовиться к 27 июля, когда к ним приедет главный претендент на чемпионство в третьем дивизионе России — «Металлург» из Аши.

В целом и дублирующий состав «витязей» смотрелся вполне прилично. Но одно дело смотреться, а другое — считать очки после финального свистка. Как любят говорить некоторые специалисты, результат на табло.

«Стерлитамак» — единственная, пожалуй, команда в Башкортостане, у которой организация по всем показателям на достойном уровне — командный дух, тренерский штаб, посещаемость и активность болельщиков (запишем сюда же — любовь к родной команде). Почему бы спонсорам и власти не помочь городу со стадионом (который есть, но не доведен до ума), ведь играет красно-белый коллектив на поле Центра внешкольной работы «Надежда», где не всем желающим есть место?

Хозяева научились подстраиваться под определенного соперника. Вот и в этом поединке они отдали преследователю территорию, а сами искали шанс в отдельных всплесках атаки. Молодые «витязи» не поняли, что делать с этим преимуществом, и убаюкали сами себя.

В первом тайме «Стерлитамак» нанес пару-тройку опасных ударов по воротам гостей, те, в свою очередь, тоже имели неплохие моменты для взятия ворот. Внимательно действовали два вратаря Руслан Агаев и Владислав Кандаков. Защита тоже не ошибалась.

Во втором тайме «Стерлитамак» переключил скорости и стал активнее наседать на ворота Агаева. Спустя час игры уфимцы «привезли» себе штрафной. В его розыгрыше, скажем так, со стороны гостей была «пассивная защита». Стоящий перед пробивающим Артемом Кострюковым Евгений Амозов лишь движением ноги обозначил «стенку». Выпрыгивающий с «джокером» «Стерлитамака» Артуром Губайдуллиным еще один Евгений — Козлов также проиграл позицию, но самое главное — оставили под расстрел Агаева лучшего бомбардира чемпионата опытного Андрея Рассказанова. Ему проиграл борьбу в воздухе Глеб Жаворонков (проспал, хотя крылья вроде есть), не вышел на перехват и вратарь (видимо, не успел понять, что происходит). Короче, мяч гвоздем вонзился в «девятку» после удара лидера красно-белых — 1:0.

Этот «гвоздь» оказался единственным в крышке очередного «гроба» на «Надежде» (хотя именно тут хозяева потеряли два очка в первом круге).

Спасти хотя бы пару баллов мог Артур Шайбеков, но его удар со штрафного по центру ворот на 88-й минуте из такой же левой «паутины» блестяще вытащил Кандаков (честь и хвала ему за тонус от свистка до свистка).

В общем, «Стерлитамак» имеет 25 очков на экваторе чемпионата. Ближайший по потерянным очкам — жуковский «Старт-Альтаир» (15 очков и две игры в запасе), но эти очки никто отдавать просто так не собирается (это «Девон-ДЮСШ-4» в Октябрьском 26 июля и туймазинский «Спартак» с визитом в Уфу 30 июля). «Витязь-ГТУ-2» с 18 очками пока на второй позиции, игры первого круга закончил. «Спартак» тоже имеет шансы подтянуться — 17 очков.

За этим квартетом внимательно наблюдают и дышат в спину «Ишимбай» (14 очков) и ФК «Уфа-дубль» (13).

Низ таблицы — «Зенит» из Салавата (8), октябрьские «Девон-ДЮСШ-4» и «Нарыш-Тау» (5), учалинский «Горняк» (2).

Окончательную картину первого круга подрисует «Старт-Альтаир».

Во втором круге будет жарко и тяжело «Стерлитамаку» (со всеми претендентами играет в гостях), но пока его позиция несгибаема.