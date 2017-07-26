«Лаборатория Касперского» сообщила о запуске всемирного бесплатного антивируса Фото: автор «Лаборатория Касперского» сообщила о запуске всемирного бесплатного антивируса Фото: автор

УФА, 26 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

«Лаборатория Касперского» объявила о запуске доступного по всему миру бесплатного антивируса Kaspersky Free. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление гендиректора компании Евгения Касперского.

«Есть отличная новость — мы объявляем о глобальном всемирном запуске бесплатного антивируса Kaspersky Free! Для всех желающих, «безвозмездно, то есть даром», — говорится в заявлении руководителя.

Бесплатный антивирус, работа над которым велась полтора года, не будет «конкурировать» с платными версиями. В заявлении отмечается, что не у всех пользователей есть две тысячи рублей на защиту премиум-класса. Этим людям приходится устанавливать подделки. Kaspersky Free повлияет на качество защиты для всех пользователей.

Антивирус будет запускаться поэтапно. В прошлом году он успешно «отпилотировался» в регионе Россия — Украина — Белоруссия, в Китае, а также и в «Нордиксе» (это Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия). В июле первыми обладателями Kaspersky Free станут жители США, Канады и многих стран Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Казахстан. В сентябре — Индия, Гонконг, Ближний Восток, Африка, Турция и Латинская Америка. Октябрь — Европа, Япония и Южная Корея. До конца года компания планирует сделать антивирус доступным для всех стран.