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26 июля Среда

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Жители микрорайона столицы Башкирии возмущены закрытием филиалов детской и взрослой поликлиник

ПОЛИТИКА

Жители микрорайона столицы Башкирии возмущены закрытием филиалов детской и взрослой поликлиник Фото: пресс-служба ОНФ

Жители микрорайона столицы Башкирии возмущены закрытием филиалов детской и взрослой поликлиник Фото: пресс-служба ОНФ

УФА, 26 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В региональный штаб ОНФ обратились жители уфимского микрорайона Нижегородка, которые возмущены закрытием филиалов детской поликлиники №6 и взрослой поликлиники №44. Жители микрорайона пожаловались на то, что для получения медицинской помощи им приходится добираться до центра города. Активисты ОНФ провели встречу с жителями микрорайона Нижегородка с участием первого заместителя министра здравоохранения республики Назира Мингазова. Представители регионального Минздрава заверили людей, что это временная мера и медицинские учреждения начнут функционировать в полном объеме после капитального ремонта. Планируется, что филиал детской поликлиники переедет в новое здание на улице Лесопильной. В освободившихся после переезда детской поликлиники помещениях будет оборудован дневной стационар для взрослых, пояснили в региональном штабе.

«Мы в очередной раз столкнулись с ситуацией, когда до людей не была доведена объективная информация, — отметила член регионального штаба ОНФ в Башкортостане Алина Сулейманова. — Мы считаем, что Минздраву до закрытия поликлиник необходимо было поделиться с жителями своими планами, рассказать, как и где они смогут получить медицинскую помощь во время ремонтных работ. Люди с пониманием отнеслись к этой ситуации, они готовы ждать, готовы смириться с временными сложностями. Надеемся на то, что все достигнутые договоренности будут реализованы, а активисты Народного фронта будут держать ситуацию на контроле».

В ходе встречи чиновники заверили жителей и активистов ОНФ в том, что в период ремонта для пациентов будут созданы максимально комфортные условия. Дополнительная нагрузка на поликлиники, в которых пока будут лечиться жители Нижегородки, не скажется на качестве предоставляемых услуг. Для обслуживания на дому региональный Минздрав выделил два автомобиля, которые будут возить врачей на вызовы. Другие предложения, высказанные гражданами, будут реализованы после проведения капитального ремонта.

Теги: ОНФ, здравоохранение, доступность медицинских услуг
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