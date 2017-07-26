ООО «ЭСКБ» опубликовало отчётность за I полугодие 2017 года по РСБУ Фото: Олег Яровиков ООО «ЭСКБ» опубликовало отчётность за I полугодие 2017 года по РСБУ Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

ООО «ЭСКБ» опубликовало бухгалтерскую отчётность по российским стандартам бухгалтерского учёта за I полугодие 2017 года.

Выручка ООО «ЭСКБ» за I полугодие 2017 года составила 18,2 млрд рублей, что на 1,7 млрд рублей (10,6%) выше аналогичного периода 2016 года.

Объем продаж составил 7 033 млн кВт*ч, что на 227 млн кВт*ч (3,3%) выше аналогичного периода 2016 года.

Изменения выручки обусловлены влиянием следующих факторов:

Выручка от реализации собственным потребителям увеличилась на 1,3 млрд рублей (9,3%) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, что обусловлено увеличением объёма продаж на 122 млн кВт*ч (2,2%) и увеличением средней цены реализации на 6,9%.

Выручка от реализации электроэнергии населению и приравненным категориям потребителей выросла на 0,6 млрд рублей (15,6%) вследствие прироста клиентской базы на 2,0% при одновременном увеличении среднего тарифа на 7,3% (Постановление ГК Республики Башкортостан от 12.12.2016 №561).

Выручка от реализации электроэнергии юридическим лицам выросла на 0,8 млрд рублей (7,1%), что обусловлено ростом среднеотпускных цен на реализацию на 8,1% за счёт роста средневзвешенных цен покупки и регулируемых составляющих конечной цены электроэнергии при снижении объёма реализации на 0,9%.

Выручка от реализации потерь сетевым организациям увеличилась на 0,5 млрд рублей (21,5%) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, что обусловлено увеличением средней цены реализации на 10,4% и увеличением объёма продаж на 128 млн кВт*ч (10,1%).

Операционные расходы составили 17,4 млрд рублей, что на 1,7 млрд рублей (10,8%) выше аналогичного периода 2016 года.

Изменение операционных расходов преимущественно обусловлено влиянием следующих факторов:

1. Увеличением на 0,5 млрд рублей (7,7%) стоимости приобретенной на ОРЭМ и розничном рынке электроэнергии, что связано с ростом объёма продаж электрической энергии и ростом цены покупной электроэнергии.

2. Увеличением на 0,9 млрд рублей (25,0%) стоимости приобретённой на ОРЭМ мощности, связанным с ростом средней цены покупки мощности на 23,1% и увеличением на 1,5% объёма покупки мощности.

3. Увеличением на 0,2 млрд рублей (4,4%) стоимости услуг сетевых организаций, связанным в основном с увеличением объёма закупаемой электроэнергии, передаваемой по сетям в связи с ростом клиентской базы и ростом средней цены на услуги по передаче и транспортировке электроэнергии на 1,2%.

Валовая прибыль за I полугодие 2017 года составила 6,4 млрд рублей, рост на 0,3 млрд рублей (5,3%) по отношению к аналогичному периоду прошлого года в основном ввиду роста выручки от реализации электроэнергии.

Прибыль от продаж увеличилась на 0,06 млрд рублей (8,0%) и составила 0,82 млрд рублей.

Сальдо прочих доходов/расходов практически не изменилось и составило минус 0,13 млрд рублей.

Чистая прибыль ООО «ЭСКБ» за I полугодие 2017 года составила 0,5 млрд рублей, что на 0,1 млрд рублей (38,9%) выше чистой прибыли за аналогичный период 2016 года.

Совокупные активы ООО «ЭСКБ» на 30.06.2017 составили 6,1 млрд рублей, что на 0,1 млрд рублей (2,8%) выше совокупных активов на 31.12.2016.

Обязательства ООО «ЭСКБ» на 30.06.2017 составили 4,7 млрд рублей, что на 0,3 млрд рублей (6,9%) ниже обязательств на 31.12.2016.

Краткосрочный кредитный портфель ООО «ЭСКБ» на 30 июня 2017 года составил 2,2 млрд рублей, что на 0,8 млрд рублей (63,2%) выше аналогичного показателя на 31 декабря 2016 года в связи со снижением кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками на 1,5 млрд рублей (52,3%). По итогам отчётного периода кредиторская задолженность составила 2,2 млрд рублей.

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