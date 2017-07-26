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26 июля Среда

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В Башкирии мотоциклист погиб, врезавшись в забор

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии мотоциклист погиб, врезавшись в забор Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

В Башкирии мотоциклист погиб, врезавшись в забор Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

УФА, 26 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкирии мотоциклист погиб, врезавшись в забор. В Иглинском районе на улице Силантьева села Калтаманово 33-летний местный житель утром ехал за рулем незарегистрированного мотоцикла «Урал» без бокового прицепа. Предположительно, он не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в деревянный забор. В результате аварии мотоциклист погиб. В пресс-службе республиканской Госавтоинспекции сообщили, что водительских прав у него не было.

За прошедшие сутки на дорогах Башкортостана было зарегистрировано восемь аварий — два человека погибли и шесть получили травмы.

Теги: ДТП
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