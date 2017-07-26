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26 июля Среда

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В Башкирии из-за «бесправного» водителя в ДТП погиб пассажир

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии из-за «бесправного» водителя в ДТП погиб пассажир Фото: Андрей Старостин

В Башкирии из-за «бесправного» водителя в ДТП погиб пассажир Фото: Андрей Старостин

УФА, 26 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Белебеевском районе Башкортостана ночью на пятом километре трассы Белебей — Веровка произошло смертельное ДТП.

По информации пресс-службы республиканской Госавтоинспекции, 31-летний житель Туймазинского района ехал за рулем ВАЗ-2107 со стороны деревни Веровка в направлении Белебея. Предположительно, он превысил безопасную скорость и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. 42-летний пассажир от полученных травм скончался на месте ДТП. Сам водитель не пострадал. Медосвидетельствование на состояние опьянения он проходить отказался. Также мужчина не имел водительских прав.

В ведомстве отметили, что за сутки сотрудники ГИБДД пресекли более трех тысяч нарушений ПДД и задержали 81 нетрезвого водителя.

Теги: ДТП
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