ООО «ЭСКБ» подвело итоги работы за I полугодие 2017 года Фото: Олег Яровиков ООО «ЭСКБ» подвело итоги работы за I полугодие 2017 года Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

ООО «ЭСКБ» (входит в Группу компаний «Интер РАО»), гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Республики Башкортостан, отпустило в первом полугодии потребителям 6,9 млрд кВт*ч электроэнергии, что превышает плановые показатели.

По итогам первого полугодия 2017 года ООО «ЭСКБ» реализовало на розничном рынке 6 937 млн кВт*ч электроэнергии, что на 3,7% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Рост объёма реализации в основном связан с возвратом ряда потребителей с оптового рынка электроэнергии и мощности, приростом клиентской базы по физическим лицам, а также с более холодными погодными условиями в первом полугодии текущего года по отношению к аналогичному периоду 2016 года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение клиентской базы ООО «ЭСКБ» с 1 460,5 до 1 489,2 тысяч потребителей (по физическим лицам с 1 409,6 до 1 438,1 тысяч потребителей; по юридическим – с 50,9 до 51,1 тысяч потребителей). Прирост абонентской базы на 2% обусловлен передачей управляющими компаниями потребителей на прямые расчёты в ООО «ЭСКБ», ростом индивидуального жилищного строительства, а также заключением новых договоров с юридическими лицами.

По итогам отчётного периода доля розничного рынка электрической энергии в Республике Башкортостан, приходящаяся на ООО «ЭСКБ», увеличилась с 50% до 50,1%.

Рост дебиторской задолженности зафиксирован по двум отраслям: «Население» и «УК и ТСЖ». Данные обстоятельства связаны с непризнанием выставленных объемов по ОДН, зафактурированных на договорах с УК и ТСЖ, а также с продолжающейся кампанией по переводу граждан-потребителей на прямые расчеты. Так, в первом полугодии 2017 года ООО «ЭСКБ» приняло на прямые расчеты 16 627 лицевых счетов граждан-потребителей.

Основной причиной роста задолженности по группе «УК и ТСЖ» явилось выставление с начала второго полугодия 2016 года ОДН по договорам электроснабжения с управляющими компаниями, на 1 июля 2017 года задолженность по ОДН внутри отрасли составила 335,6 млн рублей.

По отрасли «УК и ТСЖ» основными дебиторами являются крупнейшие управляющие компании, предприятия, которые оказывают коммунальные услуги жителям города Уфы. Вопрос погашения дебиторской задолженности на настоящий момент находится на контроле администрации Уфы и Министерства ЖКХ РБ.

По отрасли «ЖКХ» снижение дебиторской задолженности обусловлено получением денежных средств предприятиями ЖКХ из бюджета Республики на сумму 17,8 млн рублей, а также с заключением договора уступки с ООО «БашРТС» по задолженности основного дебитора отрасли ЖКХ – МУП «Уфаводоканал». В настоящее время задолженность МУП «Уфаводоканал» составляет 38,5% от общего уровня задолженности по отрасли ЖКХ.

С одним из наиболее проблемных должников МУП «Уфагорсвет», с задолженностью 39 млн рублей, достигнута договоренность о погашении задолженности частями. Вопрос взят на контроль администрации Уфы. Погашение задолженности выдерживается в графике, по состоянию на июнь 2017 года обязательства выполняются в полном объеме.

В отношении злостных неплательщиков будут предприняты все возможные меры, предусмотренные действующим законодательством. За первое полугодие текущего года ООО «ЭСКБ» предъявило потребителям в Арбитражный суд Республики Башкортостан 1255 исковых заявлений о взыскании с потребителей задолженности на сумму 832,5 млн рублей и 79,5 млн рублей суммы пени за просрочку платежа. Вынесено 820 решений на сумму 329,7 млн рублей.

Помимо реализации электроэнергии, компания успешно развивает дополнительные коммерческие услуги и сервисы, с учетом требований современного рынка услуг в сфере энергетики и технологий. Были реализованы такие дополнительные услуги, как замена приборов учета, проведение электромонтажных работ, повышение энергетической эффективности на объектах потребителей и внедрение энергосберегающих технологий, сервисные услуги по разработке технической документации, проведение консультационных семинаров.