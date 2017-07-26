Башкирия в федеральных СМИ: в пользу мэрии и России, в десятке грубейших и злейших, вместо Турции – СИЗО

УФА, 26 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

«Парламентская газета» сообщает о тех членах Федерального собрания, «Кто родился 26 июля». Один из тех — «Рафаил Нариманович Зинуров (64 года), член Комитета Совета Федерации по международным делам. Работал в прокуратуре Республики Башкортостан, в аппарате правительства республики. Избирался заместителем председателя Государственного Собрания — Курултая Башкирии. С октября 2013 года представляет в Совете Федерации законодательный (представительный) орган государственной власти Республики Башкортостан».

«Коммерсантъ» уделяет внимание другому парламентарию из Уфы, но не в связи с днем рождения, который «грустный праздник», а в связи с еще более печальным событием: «С компании депутата горсовета Уфы взыскали в пользу мэрии 53 млн рублей».

«Администрация Уфы взыскала в арбитражном суде Башкирии с компании «Строительное управление №1 ПСК-6» (подконтрольна депутату горсовета Уфы Андрею Носкову) 53 млн руб. В эту сумму мэрия оценила затраты, понесенные ею на покупку жилья для жителей шести снесенных и расселенных домов», — вот что говорится в сообщении.

«Интерфакс-Поволжье» извещает, что «Налоговики Башкирии в I полугодии на четверть увеличили перечисления в бюджеты РФ» и уточняет: Управление ФНС по Башкирии в январе-июне 2017 года обеспечило поступление в бюджетную систему РФ 156,6 млрд рублей налогов и других обязательных платежей.

Тему обязательных платежей освещают и «Известия»: «Самые грубые коллекторы оказались в Крыму». Мы здесь тоже не затерялись: «С января по июнь этого года количество жалоб на взыскателей долгов увеличилось на треть по сравнению с тем же периодом 2016 года, — пишут «Известия». — Около 50% всех обращений пришлось на десять регионов. Первые три места рейтинга заняли Москва (14,21%), Санкт-Петербург (8,65%) и Подмосковье (6%). Замыкают первую десятку Ростовская (2,82%) и Свердловская (2,34%) области и Башкортостан (2,26%)».

«По стопам старухи-процентщицы: Петербург — столица ростовщиков. Спрос на услуги микрофинансовых организаций в северной столице совершил троекратный скачок», — это уже интригует ИА REGNUM. А нам-то что? Оказывается, «В десятку регионов с наибольшей популярностью услуг ростовщиков вошли Москва, Московская и Свердловская области, Санкт-Петербург, Башкирия, Кемеровская область, Краснодарский край, Челябинская область, Пермский край и Татария».

И еще: «Глава ЦБ Эльвира Набиуллина решила, что бороться и с бедностью, и вездесущими ростовщиками бессмысленно, поэтому надо… возглавить последних».

Очень развеселилось РЕН ТВ: «Такое бывает только в комедиях: нелепое совпадение помешало мошеннику избежать наказания в Уфе». Суть дела в том, что подозреваемый в мошенничестве, «один из фигурантов громкого строительного скандала в Уфе», который находился под домашним арестом, решил уехать в Турцию. Но злой рок продолжал преследовать его: лжетурист обратился в агентство, в котором работала обманутая им дольщица. Теперь вместо Турции и родного дома можно оказаться и в стенах СИЗО.

О том, как надо заботиться о настоящих мусульманских туристах, в материале «Пусто не бывает» рассказывает «Российская газета». Федеральное агентство по туризму разрабатывает специальную программу для привлечения отдыхающих и паломников из исламских государств, которая поможет сделать их путешествие по России максимально комфортным. Среди городов, которые сегодня официально могут считаться «халяль френдли», то есть выполняющих все требования гостей из мусульманских стран, касающиеся проживания и питания, а также предоставления им необходимой информации, газета перечисляет Москву, Санкт-Петербург, «а также территории, где традиционно очень высока доля мусульманского населения: Татарстан, Башкортостан и республики Северного Кавказа».

А «Интерфакс-Поволжье» рассказывает еще одну туристическую историю со счастливым концом: «Разгуливавшего по Уфе лося поймали и отвезли в лес».

«…Лось гулял по одной из улиц Уфы, спасатели поймали животное и отвезли его в лес... Двухгодовалого лося-самца накануне днем заметили на улице С.Злобина рядом с парком имени Лесоводов Башкирии. Предположительно, животное выбралось из лесного массива, переплыло через реку Уфу и оказалось в этом районе». Аналогичная весенняя история завершилась, как известно, плохо для животного. На сей раз, проснувшись аж около Подымалово, лось с недоумением огляделся и скрылся в чаще.