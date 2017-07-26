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26 июля Среда

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Четыре уфимца переплыли пролив Босфор из Азии в Европу

СПОРТ

Четыре уфимца переплыли пролив Босфор из Азии в Европу

Фото: Светлана Куликова, Алик Шакиров

Четыре уфимца переплыли пролив Босфор из Азии в Европу

Фото: Светлана Куликова, Алик Шакиров

УФА, 26 июл 2017. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Стамбуле прошел 29-й ежегодный  международный заплыв через пролив Босфор, в котором приняли участие  около двух тысяч пловцов из 49 стран, из которых примерно 400 участников — представители России. Среди них и четыре уфимца, воспитанники школы лёгкого плавания I Love Swimming. Один из них — организатор марафонов и просто любитель бега Владислав Литвинчук, он переплыл Босфор за 1 час 12 минут и 9 секунд, сообщает пресс-атташе Уфимского международного марафона Светлана Куликова.

«Я почти выполнил задачу: не проиграть лидеру  более 20 минут, — рассказывает Владислав.  — Очередной межконтинентальный заплыв через пролив Босфор — позитивное и масштабное событие. Организация на высшем уровне».

Длина трассы заплыва составляла 6,5 км. В лидерах — россияне Евгений Елисеев и Кристина Кочеткова. Евгений преодолел дистанцию за 50 минут 58 секунд. Кристина Кочеткова показала результат 54 минуты 57 секунд. Вторые и третьи места у турецких спортсменов.

Победители получили комплекты медалей и кубки. Кроме того, каждый участник заплыва стал владельцем специального сертификата, в котором подтверждается пересечение вплавь пролива Босфор из одной части света (из Азии) в другую (в Европу) с указанием личного результата.

Теги: заплыв, Босфор
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