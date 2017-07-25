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25 июля Вторник

Уфа   °

Уфимец совершил ограбление, чтобы прокормить кота

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 25 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе полицейские раскрыли преступление, о котором заявила владелица продуктового киоска. Прийдя утром на работу, она увидела разбитую витрину и пропажу рыбы на 43 тысячи рублей. Подозреваемый вскоре был установлен. Как оказалось, житель Демы совершил кражу в Советском районе города, чтобы добыть пропитание для себя и своего кота. 31-летний мужчина уже имеет судимость. Он вновь стал фигурантом уголовного дела, сообщили в МВД по РБ.

Теги: кража, рыба, кот
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