Уфимец совершил ограбление, чтобы прокормить кота

УФА, 25 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе полицейские раскрыли преступление, о котором заявила владелица продуктового киоска. Прийдя утром на работу, она увидела разбитую витрину и пропажу рыбы на 43 тысячи рублей. Подозреваемый вскоре был установлен. Как оказалось, житель Демы совершил кражу в Советском районе города, чтобы добыть пропитание для себя и своего кота. 31-летний мужчина уже имеет судимость. Он вновь стал фигурантом уголовного дела, сообщили в МВД по РБ.