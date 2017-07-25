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25 июля Вторник

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В Башкирии в педагогическом университете начинается серия встреч руководства вуза с абитуриентами и их родителями

ОБЩЕСТВО

В Башкирии в педагогическом университете начинается серия встреч руководства вуза с абитуриентами и их родителями Фото: Олег Яровиков

В Башкирии в педагогическом университете начинается серия встреч руководства вуза с абитуриентами и их родителями Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Руководство Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы инициировало серию встреч с абитуриентами и их родителями.

«Такие консультации вуз будет проводить регулярно с целью налаживания связи «родитель – ребенок — вуз», повышения открытости и доступности образовательной среды, куда попадает будущий студент. К примеру, сегодня обсуждали работу приемной кампании текущего года, конкурсную ситуацию, родители смогли получить ответы на все интересующие и наиболее актуальные вопросы, — рассказал первый проректор БГПУ Алмаз Мустаев. — Аналогичные встречи в открытом режиме будут проходить с понедельника по пятницу в 15 часов, в 202 аудитории 2 корпуса».

3 августа, в первую волну зачисления, планируется, что на вопросы всех желающих ответит ректор вуза, председатель совета ректоров вузов РБ Раиль Асадуллин, сообщили в пресс-центре БГПУ.

Теги: образование, вузы, БГПУ
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