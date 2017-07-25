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25 июля Вторник

Уфа   °

В историческом центре Уфы установлен новый цветочный арт-объект

ОБЩЕСТВО

В историческом центре Уфы установлен новый цветочный арт-объект Фото: сайт администрации Уфы

В историческом центре Уфы установлен новый цветочный арт-объект Фото: сайт администрации Уфы

УФА, 25 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Желтые, красные и розовые тюльпаны стали украшением улиц Чернышевского и Ленина в Уфе. Такой арт-объект преподнес городу предприниматель Джахонгир Баймуратов.

Композиция «Весенняя симфония» сделана из композитной панели с применением интерьерной печати на пленке, которая держится на каркасе.

Как отметили в администрации Ленинского района, цветы в любом виде приносят радость, но, к сожалению, быстро увядают, а «Весенняя симфония» будет радовать уфимцев долгое время.

За последнее время столицу республики украсили несколько арт-объектов. Среди них скульптурная композиция в виде чемодана с сидящим на нем забавным персонажем, она расположилась на перекрестке улицы Города Галле и проспекта Октября; скульптуры журавлей в сквере на пересечении улиц Баязита Бикбая и Юрия Гагарина в Сипайлово; павлин с распустившимся разноцветным хвостом, установленный в начале проспекта Октября на пересечении с улицей Хадии Давлетшиной; зеленое сердце — на пересечении улиц Революционной и Ленина.

Теги: арт-объекты
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