В Уфе в четвертый раз пройдет «Фестиваль близнецов»

УФА, 25 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

30 июля в Уфе на территории парка «Волшебный мир» (остановка «Горсовет») состоится «Фестиваль близнецов». Фестиваль пройдет уже в четвертый раз. Это прекрасная возможность познакомиться с близнецами, двойняшками, тройняшками и даже четверняшками.

Организаторы обещают сделать программу праздника интересной и незабываемой. Гостей ждут увлекательная конкурсная программа, концерт с приглашенными артистами и большая пенная дискотека.

На фестиваль приглашаются все желающие.

Начало в 12.00.