Объём госзакупок в Башкортостане в 2016 году составил 49 млрд рублей Фото: пресс-служба Главы Башкортостана Объём госзакупок в Башкортостане в 2016 году составил 49 млрд рублей Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 25 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

В прошлом году объём госзакупок в Башкортостане составил почти 49 млрд рублей. Вместе с тем в этой сфере выявлено 576 нарушений законодательства. Об этом сообщил Глава республики Рустэм Хамитов на заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в регионе.

– Министерство финансов республики в прошлом году выявило 576 нарушений требований законодательства о контрактной системе. Работники Прокуратуры привлекли к административной ответственности 53 сотрудника министерств и ведомств, к дисциплинарной – 230 человек. Следственные органы возбудили четыре уголовных дела, – сказал руководитель региона. – Но принимаемых мер по противодействию коррупции в этой сфере пока недостаточно. Нам нужно ещё более ужесточать ситуацию. Понимаю, что зачастую государственные закупки становятся местом самых разных афер, предварительных договорённостей, в том числе за вознаграждение. Здесь работу ослаблять нельзя.

Глава Башкортостана отметил, что в прошлом году проведено свыше 110 тысяч закупок.

– Деньги огромные. Конечно, вокруг этих денег уже немаленькие соблазны у нечистых на руку служащих. Коррупционные риски высоки. Поэтому нам надо постоянно следить за тем, что происходит в этой сфере, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Многократно говорю о том, что бюджетные деньги – это «святые» деньги, их трогать нельзя. Бюджетные деньги должны расходоваться только на цели, которые определены законодательством республики – строительство дорог, школ, больниц, детских садов. Никаких поползновений в части злоупотребления бюджетными деньгами не должно быть в принципе. Это главное правило действия абсолютно всех чиновников.