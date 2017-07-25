В России автовладельцам могут разрешить самостоятельно выбирать госномера для своих машин Фото: автор В России автовладельцам могут разрешить самостоятельно выбирать госномера для своих машин Фото: автор

УФА, 25 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

МВД России подготовило и внесло в Правительство РФ законопроект, который позволит россиянам выбирать сочетания букв и цифр на автомобильных номерах самостоятельно. По информации газеты «Известия», документ предполагает поменять правила регистрации транспортных средств, а также разграничить понятия «государственный регистрационный знак» (металлическая пластина) и «государственный регистрационный номер» (набор цифр и букв, которые присваиваются автомобилю).

Владельцы машин смогут сами выбрать регистрационный номер. Пока не решено, как будет осуществляться эта процедура. Правительство страны определит порядок позже.

Кроме того, россияне смогут приобрести номера на новые автомобили сразу в автосалоне. Тарифы установит Федеральная антимонопольная служба.

Законопроектом предусмотрено упрощение процедуры регистрации автомобилей с нечитаемыми идентификационными номерами. После того, как криминалист проверит машину, на нее нанесут дополнительные маркировки с номером.

Документ рассмотрят в Правительстве РФ в ближайшее время.