В Уфе снизилась численность безработных Фото: Олег Яровиков В Уфе снизилась численность безработных Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

С начала этого года численность официально зарегистрированных безработных снизилась в Уфе на 900 человек.

По последней информации службы занятости, в столице республики насчитывается свыше 5,2 тысячи безработных. Всего на учете в службе занятости состоят около шести тысяч уфимцев.

Уровень регистрируемой безработицы в Уфе также продолжает снижаться и составляет на данный момент 0,88 процента.

Число вакансий, заявленных работодателями в службу занятости, растет: с 11,3 тысячи в начале года до 20,3 тысячи к настоящему времени.

Коэффициент напряженности на рынке труда, или отношение общего количества граждан, состоящих на учете в службе занятости, к числу заявленных вакансий снизился с 0,6 до 0,29. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в Центре занятости населения Уфы.