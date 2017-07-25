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25 июля Вторник

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Следователи Башкирии в свой профессиональный праздник подвели итоги работы за полугодие

ОБЩЕСТВО

Следователи Башкирии в свой профессиональный праздник подвели итоги работы за полугодие Фото: пресс-служба СУ СКР по РБ

Следователи Башкирии в свой профессиональный праздник подвели итоги работы за полугодие Фото: пресс-служба СУ СКР по РБ

УФА, 25 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане 25 июля следователи отмечают День сотрудников органов следствия Российской Федерации. Профессиональный праздник был установлен Постановлением Правительства РФ с 2013 года. К этому торжественному дню была приурочена коллегия по результатам работы за первое полугодие 2017 года, сообщили в пресс-службе ведомства.

В истекшем полугодии был реорганизован Центральный межрайонный следственный отдел по Уфе. На его базе созданы два отдела: Третий отдел по расследованию особо важных дел, который будет заниматься расследованием налоговых преступлений, и следственный отдел по Кировскому району Уфы.

За указанный период по Башкортостану на 17,9% уменьшилось число зарегистрированных преступлений, в том числе на 12,3% снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений. Несмотря на общее снижение показателей, увеличилось количество убийств с покушениями и изнасилований. Возросла выявляемость должностных преступлений, но фактов взяточничества было выявлено меньше. Раскрываемость преступлений возросла на два-четыре процента. Увеличилась раскрываемость убийств на 2,2%. Процент раскрываемости изнасилований вырос до 100.

За шесть месяцев этого года было возбуждено 226 уголовных дел только о преступлениях коррупционной направленности. Из них окончено производством 116, а в суд направлено 88 дел. По этим делам был наложен арест на имущество на сумму свыше 48 млн рублей.

В структуру следственного управления входит аппарат и 27 территориальных следственных отделов. Штатная численность — 360 человек, из них 158 — следователи.

Теги: Следственный комитет
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