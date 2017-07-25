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25 июля Вторник

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В Башкирии одаренные дети отдохнули на озере Кандрыкуль

ОБЩЕСТВО

В Башкирии одаренные дети отдохнули на озере Кандрыкуль

Фото: администрация Туймазинского района

В Башкирии одаренные дети отдохнули на озере Кандрыкуль

Фото: администрация Туймазинского района

УФА, 25 июл 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Туймазинском районе республики, на берегу озера Кандрыкуль, администрация муниципалитета организовала профильную смену для одаренных детей «Муза».

В палаточном лагере «Ровесник» талантливым одаренным учащимся из творческих коллективов Дворца культуры «Родина» города Туймазы, сельских домов культуры, музыкальных школ города и района скучать не приходилось. Организаторы сделали всё возможное для того, чтобы четырехдневный отдых на природе оставил у детей самые яркие и незабываемые впечатления.

В программу мероприятий лагеря входили занятия творческой направленности — хореография, вокал, обучение азам игры на гитаре, модельное и декоративно-прикладное искусство, а также занятия по туризму: прохождение полосы препятствий различного уровня сложности от «тропы инков» до «пути самураев», стрельбе из лука. Дети отдыхали на природе с удовольствием, активно принимали участие во всех дневных и вечерних мероприятиях.

В последний день совместно с сотрудниками «Ровесника» был организован поход на Лысую гору.

Всем понравилась старая добрая традиция закрытия смены лагеря — прощальный костер с песнями под гитару, сообщили в администрации Туймазинского района.

Теги: летний отдых, одаренные дети, профильная смена
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