В Башкирии нелегально летал вертолет Фото: сайт Приволжской транспортной прокуратуры В Башкирии нелегально летал вертолет Фото: сайт Приволжской транспортной прокуратуры

УФА, 25 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Уфимская транспортная прокуратура выявила факт нелегальной эксплуатации в районе поселка Чернолесье Уфимского района вертолета марки Dynali H2S. У его владельца и пилота отсутствовали документы на летательный аппарат и пилотское удостоверение, соответственно. Не смог хозяин предоставить сертификат летной годности, страховку, свидетельство о госрегистрации воздушного судна. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

По словам владельца, полет осуществлялся для того, чтобы продать вертолет.

Указанные лица грубо нарушили и проигнорировали требования федерального законодательства. Транспортная прокуратура возбудила три дела об административном правонарушении. В суд было направлено исковое заявление о запрете полетов до получения необходимых документов.

Устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.