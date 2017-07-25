Башкирские рапиристки Анастасия Иванова и Аделина Загидуллина - бронзовые медалистки чемпионата мира-2017 Фото: www.rusfencing.ru
Башкирские рапиристки Анастасия Иванова и Аделина Загидуллина - бронзовые медалистки чемпионата мира-2017
Башкирские рапиристки Анастасия Иванова и Аделина Загидуллина - бронзовые медалистки чемпионата мира-2017 Фото: www.rusfencing.ru
УФА, 25 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
В немецком Лейпциге продолжается чемпионат мира по фехтованию.
Командный турнир среди рапиристок принес сборной России бронзовые медали. В матче за третье место была повержена сборная Германии — 45:29.
В составе российской команды медали выиграли воспитанницы уфимского спорта Анастасия Иванова и Аделина Загидуллина.
Чемпионками мира стали итальянки, «серебро» у американок.