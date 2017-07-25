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Башкирские рапиристки Анастасия Иванова и Аделина Загидуллина - бронзовые медалистки чемпионата мира-2017

СПОРТ

Башкирские рапиристки Анастасия Иванова и Аделина Загидуллина - бронзовые медалистки чемпионата мира-2017 Фото: www.rusfencing.ru

Башкирские рапиристки Анастасия Иванова и Аделина Загидуллина - бронзовые медалистки чемпионата мира-2017 Фото: www.rusfencing.ru

УФА, 25 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В немецком Лейпциге продолжается чемпионат мира по фехтованию.

Командный турнир среди рапиристок принес сборной России бронзовые медали. В матче за третье место была повержена сборная Германии — 45:29.

В составе российской команды медали выиграли воспитанницы уфимского спорта Анастасия Иванова и Аделина Загидуллина.

Чемпионками мира стали итальянки, «серебро» у американок.

Теги: фехтование, рапира
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