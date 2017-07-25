Уфимские девушки выиграли чемпионат России по лапте Фото: www.mmpsrb.ru
Уфимские девушки выиграли чемпионат России по лапте
Уфимские девушки выиграли чемпионат России по лапте Фото: www.mmpsrb.ru
УФА, 25 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
В Ярославской области прошел чемпионат России по лапте.
Женская сборная Башкортостана под руководством тренера Александра Костарева завоевала золотые награды. Сборная была составлена из воспитанников уфимской спортивной школы №14.
Второе место заняла сборная Удмуртии. Третьим призером стала команда хозяев.