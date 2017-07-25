В Башкирии назвали лучших плиточников республики Фото: Госстрой РБ В Башкирии назвали лучших плиточников республики Фото: Госстрой РБ

УФА, 25 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Янауле назвали имена победителей республиканского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший плиточник строительного комплекса Башкортостана».

Ранее в регионе выбрали лучшего каменщика-2017.

В этом году конкурс проходит в Башкортостане уже в 11 раз. В борьбе за звание «Лучший плиточник» выступили 16 специалистов. В конкурсе участвовали восемь строительных организаций Уфы, Стерлитамака, Туймазов и Нефтекамска.

«Каждую организацию на конкурсе представляли два участника. В этом году абсолютными победителями конкурса признаны плиточники ООО трест «Башгражданстрой» Татьяна Валиуллина и Михаил Прибытов. На втором месте — представители ООО «Строительная фирма № 3» Эльвира Арсланова и Салават Сайфуллин. Третье место присуждено звену плиточников ООО «Геострой» Мун Чен Пиру и Ким Ен Иру», — сообщила пресс-секретарь Госстроя Башкортостана Елена Вершинина.

Следующий конкурс профмастерства, в котором за звание лучшего поборются уже маляры, пройдет в Уфе 28 июля.

Лучшего штукатура-2017 определят также в Уфе 4 августа.

По традиции конкурс профмастерства на звание лучшего каменщика, штукатура, маляра и плиточника строительного комплекса проводится в республике незадолго до профессионального праздника — Дня строителя.

Инициатором такого конкурса выступает Госкомитет РБ по строительству и архитектуре совместно с Республиканской организацией профсоюза строителей России, Союзом строителей Республики Башкортостан и Межрегиональным строительным союзом.