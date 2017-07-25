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25 июля Вторник

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Чемпионат Башкортостана по футболу: последний июльский экзамен для «Стерлитамака»

СПОРТ

Чемпионат Башкортостана по футболу: последний июльский экзамен для «Стерлитамака» Фото: Коллаж Дмитрия Слезина

Чемпионат Башкортостана по футболу: последний июльский экзамен для «Стерлитамака» Фото: Коллаж Дмитрия Слезина

УФА, 25 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Во вторник, 25 июля, ГФК «Стерлитамак» проведет последнюю игру первого круга текущего чемпионата Башкортостана по футболу. Он лидирует с 22 очками и обеспечил себе звание победителя этой половины соревнований. На данный момент у действующего чемпиона «ноль» в графе поражений — у единственной команды из всех участников.

Сегодня его соперник — один из конкурентов, уфимский «Витязь-ГТУ-2». Правда, главный тренер «витязей» Павел Смильгин отправляет в город на Стерле далеко не сильнейший состав, так как мучается выбором между местным чемпионатом и российской третьей лигой.

Главный тренер ФК «Витязь-ГТУ-2» прокомментировал предстоящий поединок: «В ближайшее время нам предстоит важнейший матч в рамках третьего дивизиона против ашинского «Металлурга». В силу этого у нас сегодня запланирована важная вечерняя тренировка на уфимском стадионе «Нефтяник». В ней примут участие наши ключевые игроки команды. Нет особых тайн, поэтому назову их фамилии. В Стерлитамак точно не едут Махнёв, Тамразов, Идрисов, Шайхутдинов, Бугаев, Хабибуллин, Ефимовский, Кашапов, Васильев, Кречетов, Большаков, Салихов, Сафаров, Панов и Сархиев. Согласитесь — солидный список… К сожалению, нам очень не хватает сейчас травмированных пока Панчихина, Шайхайдарова и Шишкова. Поэтому в игре в Стерлитамаке мы делаем ставку прежде всего на лидеров дублирующего состава — Агаева, Жаворонкова и Ташбулатова. Как говорится, мяч круглый…».

У «витязей» на четыре очка меньше (18). Еще на балл отстает туймазинский «Спартак», вышедший на третье призовое место после разгрома салаватского «Зенита» в минувшее воскресенье — 4:1. У «спартаковцев» в запасе еще игра 8 тура против конкурента за медали жуковского «Старта-Альтаира».

Команда из Уфимского района, в свою очередь, имеет две игры в запасе (кроме вышеупомянутой, это матч в среду против октябрьского «Девона-ДЮСШ-4» в гостях), у «старт-альтаировцев» 15 очков и четвертая промежуточная позиция.

Матч в Стерлитамаке, последний серьезный экзамен для обеих команд-соперниц перед вторым кругом, начнется в 19 часов по уфимскому времени.

Теги: футбол, ЧРБ-2017
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