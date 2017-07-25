В Башкирии из-за халатности чиновника школьница получила тяжелые травмы Фото: автор В Башкирии из-за халатности чиновника школьница получила тяжелые травмы Фото: автор

УФА, 25 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Верховный суд Башкортостана оставил в силе приговор в отношении 59-летнего бывшего замглавы администрации Ишимбая. Ранее Ишимбайский городской суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года за халатность.

По информации пресс-службы республиканской прокуратуры, в мае 2015 года в центральном парке 15-летняя девочка упала с неисправных качелей. С переломом черепа и другими тяжелыми травмами школьницу увезли в больницу.

Эксперт исследовал конструкцию. По его заключению, качели не соответствовали требованиям безопасности для жизни и здоровья посетителей. Они находились в аварийном состоянии и не подлежали эксплуатации.

Чиновник нарушил свои должностные обязанности. Он ничего не сделал, чтобы ограничить доступ к неисправному оборудованию. Экс-замглавы не распорядился ни о ремонте, ни о демонтаже качелей.

Осужденный не признал свою вину и обжаловал приговор в апелляционном порядке. Верховный суд РБ счел вину доказанной и утвердил назначенное наказание.