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25 июля Вторник

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В осенне-зимний сезон туристы из Уфы смогут улететь в Индию, ОАЭ и Вьетнам

ОБЩЕСТВО

В осенне-зимний сезон туристы из Уфы смогут улететь в Индию, ОАЭ и Вьетнам Фото: Олег Яровиков

В осенне-зимний сезон туристы из Уфы смогут улететь в Индию, ОАЭ и Вьетнам Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В осенне-зимний сезон 2017-2018 годов из Уфы туристы смогут улететь на ГОА, в Дубай и Нячанг. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе столичного авиаузла.

Рейсы в ОАЭ планируются дважды в неделю — по вторникам и пятницам. Самолет Boeing-737-800 будет отправляться из Уфы в 04.55 по местному времени.

На ГОА путешественники смогут улетать каждые 12 дней. Отправление в 22.50 на самолете Boeing-757-200, рассчитанном на 238 пассажиров.

Путешествие во Вьетнам организуется каждые 10-11 дней на Boeing-767-300.

Теги: аэропорт, туристы
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