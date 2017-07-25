Уфимская рок-группа «Бурелар» запишет новый альбом Фото: Никита Сухоруков
Уфимская рок-группа «Бурелар» запишет новый альбом
Уфимская рок-группа «Бурелар» запишет новый альбом Фото: Никита Сухоруков
УФА, 25 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.
Уфимская рок-группа «Бурелар», исполняющая песни собственного сочинения на башкирском языке, успешно собрала средства для записи своего нового альбома на краудфандинговой платформе Planeta.ru
Требуемую сумму, в размере 150 тысяч рублей, музыканты собрали за два месяца. Теперь коллектив готовится к записи альбома. Для этого была выбрана московская звукозаписывающая студия, где группа проведет немало часов. Планируется также привлечь к записи известных российских музыкантов.
Презентация альбома состоится в конце ноября в уфимском клубе MusicHall27, сообщил музыкант Булат Аминов. Именно он предложил лидеру группы «Бурелар» Ильшату Абдуллину идею краудфандингового проекта.
«Я всегда считал неэтичным просить у людей деньги, грубо говоря, залезать к ним в кошельки. Но Булат меня переубедил. Мы определили такую сумму, которой должно хватить на то, чтобы начать запись альбома. В нем будет порядка 10-12 песен. Альбомом мы хотим заявить о том, что на башкирской эстраде есть рок-музыка. И пока мы живы, рок в Башкортостане будет жить!» — рассказал в одном из своих интервью лидер «Бурелар».