В Уфе подсчитали количество прилетающих туристов Фото: Олег Яровиков В Уфе подсчитали количество прилетающих туристов Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В башкирской столице подсчитали количество туристов, прибывающих в Уфу на самолете.

Как сообщила сегодня на оперативном совещании в мэрии начальник Управления по предпринимательству, потребительскому рынку и туризму Ольга Завьялова, пассажиропоток международного аэропорта «Уфа» превышает в год 2,3 млн человек.

При этом основная доля туристического потока приходится на сегмент делового туризма. Доля бизнес-туристов составляет около 80-90 процентов от всех прибывающих в город. Туристы, целью которых является познавательный туризм, составляют от 10 до 20 процентов.

Из-за рубежа в этом году в Уфу приехали около 70 тысяч человек.