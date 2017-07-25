В ночном клубе Уфы агрессивная женщина напала на следователя Фото: Олег Яровиков В ночном клубе Уфы агрессивная женщина напала на следователя Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Кировский районный суд Уфы вынес приговор 22-летней местной жительнице по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». В прокуратуре района сообщили, что в мае этого года уфимка отдыхала в ночном клубе, где было совершено хищение мобильного телефона. В заведение приехали стражи порядка. Женщина, находясь в нетрезвом состоянии, стала вести себя агрессивно. Она напала на сотрудницу следственной группы, схватив за волосы. Таким образом, следователю были причинены телесные повреждения.

Обвиняемая полностью признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в 25 тысяч рублей.