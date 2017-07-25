В Уфе сообщили об отключении воды в домах 26 и 27 июля Фото: автор В Уфе сообщили об отключении воды в домах 26 и 27 июля Фото: автор

УФА, 25 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Предприятие «Уфаводоканал» сообщило об отключении воды в домах 26 и 27 июля для проведения ремонтных работ.

В Кировском районе 26 июля с 11 до 17 часов без холодной воды останутся уфимцы, проживающие на ул. Крайняя,14, 51 и ул. Якуба Коласа, 14, 51.

В Демском районе 27 июля с 11 до 19 часов холодная вода будет отключена в домах по следующим адресам:

ул. Якуба Коласа, 84, 82, 80, 78, 76, 74, 72, 70, 68, 66, 64, 62, 60, 58, 56, 54, 50, 48, 46, 44, 42, 40, 38, 36, 34, 149, 151, 153, 155, 157, 159;

ул. Башкирской кавдивизии, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 41, 43;

ул. Александровка, 2, 16, 18, 20, 44, 54а, 29, 19;

ул. Дружная, 1а, 8б, 28;

ул. 3-я Строителей, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 81, 83, 85, 85а, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 70а, 72а;

ул. Янгантауская, 39, 39а;

ул. Березовая, 51, 49;

ул. Учительская, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17а;

ул. Яктыкульская, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 33.

В Калининском районе 27 июля с 11 до 17 часов горячую и холодную воду отключат на ул. Касимовская, 6/2, 10/2.