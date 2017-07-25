В Башкирии строитель погиб, упав в шахту лифта Фото: Андрей Старостин В Башкирии строитель погиб, упав в шахту лифта Фото: Андрей Старостин

УФА, 25 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Башкортостане при уборке территории бетонщик ООО «Эльсер» упал в шахту лифта строящегося здания. Трагедия на стройке произошла 9 июля. От многочисленных травм мужчина скончался на месте.

По итогам расследования несчастного случая специалистами республиканской Государственной инспекции труда было установлено, что смерть рабочего связана с производством. Причинами происшествия стали необеспечение контроля со стороны ответственных лиц и нарушение работником трудового распорядка. В результате проверки на предприятии также были выявлены нарушения в порядке хранения, эксплуатации и транспортировки горючего газа.

Виновные лица привлечены к административной ответственности. Они оштрафованы на более чем 400 тысяч рублей.