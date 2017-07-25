В Уфе предпринимателей-экспортеров обучат правильно платить налоги Фото: Олег Яровиков В Уфе предпринимателей-экспортеров обучат правильно платить налоги Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

На базе ТПП Башкирии состоится бесплатный обучающий курс по особенностям налогообложения для малых предприятий-экспортеров. Проведет его федеральный эксперт Школы Российского экспортного центра Ольга Одинцова. «На собственном опыте я столкнулась с тем, что у экспортеров нет ясного понимания сферы налогообложения. В рамках курса я говорю о том, как рассчитать экономику экспортного проекта с учетом налоговой нагрузки, что нужно знать при общении с налоговыми органами — ведь у этого общения есть свои правила, а также о налоговых рисках, которые возникают в ходе экспортной деятельности», — рассказала она. Более подробную информацию об обучении можно найти здесь.