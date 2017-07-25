В Уфе разыскивается 28-летний Игорь Самигуллин Фото: соцсети В Уфе разыскивается 28-летний Игорь Самигуллин Фото: соцсети

УФА, 25 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе пропал 28-летний Игорь Самигуллин. По словам его друга, разместившего информацию о пропаже в соцсети, последний раз молодого человека видели утром 24 июля в маршрутном такси №270. Он ехал на работу, но там не появился. В полицию подано заявление о розыске.

Из примет: рост 175 см, среднего телосложения, темноволосый. Был одет в темную куртку.

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