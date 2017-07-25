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Производство молока в Башкирии превысило прошлогодние показатели

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Производство молока в Башкирии превысило прошлогодние показатели Фото: Олег Яровиков

Производство молока в Башкирии превысило прошлогодние показатели Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкортостане растет производство молока. В среднем от каждой коровы сейчас ежесуточно получают по 16,1 кг молока. Это на 0,4 кг больше, чем год назад.

При этом больше всех молока — 23,1 кг — дают коровы Учалинского района.

Как сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РБ, валовой надой молока в республике с начала года достиг почти 865 тысяч тонн. Реализация молока превысила за это время 395 тысяч тонн, из которых более 350 тысяч приходится на долю сельхозпредприятий и фермерских хозяйств.

У населения с начала текущего года закуплено свыше 45 тонн молока. При этом лучше всего такая работа организована в Баймакском и Илишевском районах.

Теги: сельское хозяйство, молоко
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