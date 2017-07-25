В Башкирии от удара молнии сгорел сарай с двумя сотнями цыплят Фото: группа «Подслушано в Бижбуляке», Vk В Башкирии от удара молнии сгорел сарай с двумя сотнями цыплят Фото: группа «Подслушано в Бижбуляке», Vk

УФА, 25 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Бижбулякском районе Башкортостана, в деревне Мулланур Вахитов от удара молнии загорелся сарай. Об этом сообщил местный житель в соцсети и опубликовал фотографии с места происшествия. По его словам, сгорел полный сеновал сена и 250 цыплят разных возрастов.

«В 17.52 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании бревенчатого сарая на улице Гадельшина. Пожар ликвидирован в 18.39. От МЧС на борьбу с огнем прибыли две спецмашины и шесть человек», — сообщается на сайте ГУ МЧС России по РБ.

Как информировало агентство «Башинформ», в середине июля в Зианчуринском районе от удара молнии погибло 78 голов мелкого рогатого скота, а в Зилаирском районе — три лошади.