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25 июля Вторник

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В 2018 олимпийском году в Башкирии появятся новые спортивные арены

СПОРТ

В 2018 олимпийском году в Башкирии появятся новые спортивные арены Фото: Дмитрий Слезин

В 2018 олимпийском году в Башкирии появятся новые спортивные арены Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 25 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В беседе с руководителями телерадиокомпании «Башкортостан» и филиала ВГТРК — ГТРК «Башкортостан» глава республики Рустэм Хамитов затронул тему строительства новых спортивных объектов.

«В 2018 году запустим первую очередь спортивного комплекса на улице Камышлинской. Это дорога в Затон. В 2018 году мы должны запустить спортивный комплекс у нас в Орджоникидзевском районе, около стадиона «Строитель». Далее мы должны построить ещё несколько физкультурно-оздоровительных комплексов в наших городах, закончить в следующем году строительство ледового дворца в Кумертау. Этих объектов много.

Может быть, наша небольшая проблема в том, что мы мало говорим об этом. Но те, кому надо, всё видят. В Кумертау видят и знают, что у них будет Дворец спорта. В Уфе видят, что у нас появятся два крупных спортивных комплекса в 2018 году. Может быть, надо побольше рассказывать об этом», — сказал руководитель республики.

Теги: спортивные объекты, глава РБ
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