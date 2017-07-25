В 2018 олимпийском году в Башкирии появятся новые спортивные арены Фото: Дмитрий Слезин В 2018 олимпийском году в Башкирии появятся новые спортивные арены Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 25 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В беседе с руководителями телерадиокомпании «Башкортостан» и филиала ВГТРК — ГТРК «Башкортостан» глава республики Рустэм Хамитов затронул тему строительства новых спортивных объектов.

«В 2018 году запустим первую очередь спортивного комплекса на улице Камышлинской. Это дорога в Затон. В 2018 году мы должны запустить спортивный комплекс у нас в Орджоникидзевском районе, около стадиона «Строитель». Далее мы должны построить ещё несколько физкультурно-оздоровительных комплексов в наших городах, закончить в следующем году строительство ледового дворца в Кумертау. Этих объектов много.

Может быть, наша небольшая проблема в том, что мы мало говорим об этом. Но те, кому надо, всё видят. В Кумертау видят и знают, что у них будет Дворец спорта. В Уфе видят, что у нас появятся два крупных спортивных комплекса в 2018 году. Может быть, надо побольше рассказывать об этом», — сказал руководитель республики.