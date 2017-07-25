В Уфе ущерб от действий вандалов превысил 5 млн рублей Фото: администрация Уфы В Уфе ущерб от действий вандалов превысил 5 млн рублей Фото: администрация Уфы

УФА, 25 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Уфе подсчитали ущерб от действий вандалов. Убытки, нанесенные городскому хозяйству нарушителями закона, исчисляются миллионами. При этом количество случаев вандализма увеличивается.

По информации администрации города, жилищные организации ежегодно тратят более полутора миллионов рублей на восстановление остекления в подъездах, ремонт общедомового имущества. Если говорить о коммунальном хозяйстве, то только в первом квартале 2017 года вандалы нанесли ущерб на сумму более двух миллионов рублей. По итогам второго квартала эта сумма составляет уже более трех миллионов.

Правонарушители крадут и разбивают скамейки, светильники, урны, декоративные элементы ограждений, портят клумбы и цветники, поджигают евроконтейнеры.

Вандализм преследуется по закону, и нарушитель может быть как оштрафован, так и заключен под стражу, напоминают в уфимской мэрии. Если горожане стали свидетелями факта вандализма, нарушения общественного порядка, порчи общедомового имущества — они имеют полное право обратиться в правоохранительные органы.

В городе также действует МКУ «Центр общественной безопасности Уфы», который может оказать содействие органам правопорядка. Жители могут заявить о нарушителях общественного порядка и в форме обратной связи на сайте учреждения.