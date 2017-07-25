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В Башкирии в зоне риска находятся 3,5 тысячи дольщиков

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Башкирии в зоне риска находятся 3,5 тысячи дольщиков Фото: Олег Яровиков

В Башкирии в зоне риска находятся 3,5 тысячи дольщиков Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкирии 3,5 тысячи участников долевого строительства жилья находятся в зоне риска. У 3 тысяч дольщиков проблема заключается в затягивании сроков сдачи домов, но порядка 500-600 человек пострадали от действий мошенников. Об этом говорил глава республики Рустэм Хамитов в ходе интервью республиканским телеканалам 24 июля.

«По трем тысячам гражданам ситуация сложная, но решаемая. Стройки мы гарантированно доведем до финиша, и они получат жилье. Будут приниматься дополнительные нормативные акты, поправки в наше законодательство, — прокомментировал глава региона. — Что касается 500-600 человек, у которых украли вложенные средства, — тут ситуация сложнее, потому что прямых форм решения этой задачи нет. Но в то же время постараемся и там найти приемлемые для этих обманутых дольщиков варианты развития событий. Мне очень жаль своих земляков, наших граждан, которые попали в лапы мошенников. Безусловно, я переживаю эту беду точно так же, как и они. Перекладываю часть вины и на правительство, которое вовремя что-то не рассмотрело, и на мэрии городов, муниципалитеты, которые допустили такого рода развитие событий».

Глава республики отметил, что ежедневно запрашивает информацию о проблемных объектах. «Надо сказать, что работа активизировалась. Госкомитет по строительству и правительство эту тему выдвинули в разряд приоритетных, и соответствующие действия на сегодняшний день уже предприняты», — сказал Рустэм Хамитов.

Теги: дольщики, глава рб, строительство
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