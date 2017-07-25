В Башкирии из горящего дома огнеборцы эвакуировали 15 человек, есть пострадавший Фото: автор В Башкирии из горящего дома огнеборцы эвакуировали 15 человек, есть пострадавший Фото: автор

УФА, 25 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане в дежурную службу 24 июля в 09.57 поступило сообщение о сильном задымлении в подъезде многоквартирного жилого дома в Янауле. Когда пожарные прибыли на место, то обнаружили, что задымлена квартира на пятом этаже. От МЧС на тушение возгорания прибыли три спецмашины и шесть человек личного состава.

Огнеборцы по лестничным маршам эвакуировали 15 человек, в том числе четырех детей.

«К сожалению, имеется пострадавший. Мужчину с отравлением угарным газом доставили в Янаульскую центральную районную больницу», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ.

Открытое горение было локализовано в 10.04. Через 30 минут пожар полностью потушили. На месте работает дознаватель. Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении пострадавшего.

В МЧС напоминают, что неосторожность или небрежность при курении — одна из наиболее распространенных причин пожаров как в жилых домах, так и на предприятиях. Чтобы не допускать пожара на рабочем месте или в квартире, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности при курении.

«Нельзя курить в постели или сидя в кресле, тем более если выпили спиртное — в таком положении очень легко заснуть. А если вовремя не потушить сигарету, от нее может загореться одежда или мебель. Даже потушенные сигареты не бросайте в урны с бумагой и другими горючими отходами — они могут загореться. Не следует в качестве пепельницы использовать бумажные кульки, коробки от спичек или сигарет. Необходимо следить за тем, чтобы спички или сигареты не попадали в руки маленьким детям», — посоветовали в ведомстве.

При обнаружении первых признаков пожара — запаха гари и дыма — следует сообщить в пожарную охрану по телефону «01» или с мобильного «101», а также в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру «112». До прибытия пожарных необходимо вывести детей и пожилых людей в безопасное место и приступить к тушению огня первичными средствами пожаротушения — пожарными кранами, огнетушителями, кошмой, водой, не забывая о личной безопасности.