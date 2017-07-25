Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.65 ↑

EUR 69.47 ↓

25 июля Вторник

Уфа   °

В Башкирии из горящего дома огнеборцы эвакуировали 15 человек, есть пострадавший

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии из горящего дома огнеборцы эвакуировали 15 человек, есть пострадавший Фото: автор

В Башкирии из горящего дома огнеборцы эвакуировали 15 человек, есть пострадавший Фото: автор

УФА, 25 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане в дежурную службу 24 июля в 09.57 поступило сообщение о сильном задымлении в подъезде многоквартирного жилого дома в Янауле. Когда пожарные прибыли на место, то обнаружили, что задымлена квартира на пятом этаже. От МЧС на тушение возгорания прибыли три спецмашины и шесть человек личного состава.

Огнеборцы по лестничным маршам эвакуировали 15 человек, в том числе четырех детей.

«К сожалению, имеется пострадавший. Мужчину с отравлением угарным газом доставили в Янаульскую центральную районную больницу», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ.

Открытое горение было локализовано в 10.04. Через 30 минут пожар полностью потушили. На месте работает дознаватель. Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении пострадавшего.

В МЧС напоминают, что неосторожность или небрежность при курении — одна из наиболее распространенных причин пожаров как в жилых домах, так и на предприятиях. Чтобы не допускать пожара на рабочем месте или в квартире, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности при курении.

«Нельзя курить в постели или сидя в кресле, тем более если выпили спиртное — в таком положении очень легко заснуть. А если вовремя не потушить сигарету, от нее может загореться одежда или мебель. Даже потушенные сигареты не бросайте в урны с бумагой и другими горючими отходами — они могут загореться. Не следует в качестве пепельницы использовать бумажные кульки, коробки от спичек или сигарет. Необходимо следить за тем, чтобы спички или сигареты не попадали в руки маленьким детям», — посоветовали в ведомстве.

При обнаружении первых признаков пожара — запаха гари и дыма — следует сообщить в пожарную охрану по телефону «01» или с мобильного «101», а также в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру «112». До прибытия пожарных необходимо вывести детей и пожилых людей в безопасное место и приступить к тушению огня первичными средствами пожаротушения — пожарными кранами, огнетушителями, кошмой, водой, не забывая о личной безопасности.

Теги: пожар, МЧС
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть