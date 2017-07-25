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Проблем с продовольственной безопасностью в Башкирии не будет - Рустэм Хамитов

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 25 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Проблем с продовольственной безопасностью в республике не ожидается. И молоко, и мясо будет, поскольку будет зерно, заявил в интервью телеканалам «БСТ» и «Россия 24» глава Башкортостана Рустэм Хамитов.

«Если в последние годы нас мучила засуха, то этот год стал аномальным, сверхдождливым. Это, конечно, привнесло свои характеристики и сложности в сельское хозяйство. В 13 районах республики мы объявили чрезвычайную ситуацию, связанную с переувлажнением почвы, потому что видели: на ряде полей погиб урожай. Мы понимаем, что там уже сделать ничего нельзя, — констатировал Рустэм Хамитов. — Но в то же время мы знаем, что сегодня на полях республики будем иметь и имеем около 3 миллионов тонн зерна. Если в ближайшие две-три недели погода будет достаточно теплой, если солнышко нас порадует, то урожай, который мы планируем собрать с наших полей, должен быть в диапазоне от 2,5 до 3 миллионов тонн».

По словам главы Башкортостана, для удовлетворения всех потребностей республики необходимо 2 млн тонн зерна. Всё остальное идет на продажу.

«Мы уверены, что минимум 2,5 миллиона тонн зерна мы соберем. А если в августе и сентябре повезет с погодой, то вполне возможно, что урожай будет около 3 миллионов тонн. Так что говорить о том, что нас ожидает сверхсложный год с точки зрения продовольственной безопасности, мы не имеем права», — подчеркнул глава республики.

Теги: сельское хозяйство, зерно, Рустэм Хамитов
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