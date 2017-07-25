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25 июля Вторник

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В Башкирии полицейские установили подозреваемого, насмерть сбившего четырехлетнего мальчика

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии полицейские установили подозреваемого, насмерть сбившего четырехлетнего мальчика Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

В Башкирии полицейские установили подозреваемого, насмерть сбившего четырехлетнего мальчика Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

УФА, 25 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане при проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили водителя, который, предположительно, насмерть сбил четырехлетнего ребенка. Трагедия произошла днем 24 июля в Давлеканово.

В пресс-службе МВД по РБ сообщили, что при тщательной отработке версий стражи порядка нашли грузовик, который выехал из ворот предприятия в то время, когда произошло ДТП. Машину остановили на территории соседнего Альшеевского района. Грузовиком с прицепом управлял житель Оренбургской области, 1977 года рождения. Эксперты-криминалисты осмотрели автомобиль. По предварительным данным, на нем были обнаружены следы, характерные для наезда. Грузовик увезли на спецстоянку.

Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека. Устанавливаются обстоятельства ДТП.

Теги: ДТП, МВД по РБ, ГИБДД
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