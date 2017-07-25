Жители Башкирии извлекли из водоемов тела мужчины и ребенка Фото: автор Жители Башкирии извлекли из водоемов тела мужчины и ребенка Фото: автор

УФА, 25 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане сразу две трагедии на воде произошли 24 июля. В первом случае 10-летний мальчик купался в необорудованном месте без присмотра взрослых и утонул. Его тело извлекли местные жители из пруда в деревне Трунтаишево Альшеевского района. Второй случай произошел на озере Иштуган Мелеузовского района. 25-летний мужчина также купался на «диком» пляже и утонул.

В пресс-службе ГУ МЧС России по РБ призвали граждан соблюдать все меры предосторожности, правила поведения на воде и вблизи водоемов. Лучше всего купаться в специально оборудованных местах: пляжах, бассейнах, купальнях. При этом обязательно предварительно пройти медицинское освидетельствование и ознакомиться с правилами внутреннего распорядка мест для купания.