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25 июля Вторник

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В Башкирии по вине нетрезвого водителя произошло смертельное ДТП

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии по вине нетрезвого водителя произошло смертельное ДТП Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

В Башкирии по вине нетрезвого водителя произошло смертельное ДТП Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

УФА, 25 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На 69 км трассы Уфа — Янаул в Благовещенском районе накануне ночью произошло смертельное ДТП. По информации пресс-службы республиканской Госавтоинспекции, нетрезвый 59-летний уфимец ехал за рулем «Дэу Джентра». Предположительно, при обгоне «КамАЗа» он совершил столкновение с его прицепом. Водитель легкового автомобиля получил травмы, а его 31-летний сын скончался на месте аварии.

В ведомстве напомнили о правилах поведения участников дорожного движения: до поездки проверять техническое состояние транспортного средства, соблюдать скоростной режим на дороге, не отвлекаться за рулем, при движении учитывать погодные условия и состояние асфальта.

Теги: ДТП
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