Башкирия в федеральных СМИ: за работой – в Пермский край, снова о Нурееве, учалинские хвосты

УФА, 25 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

Будьте уверены: ни один утонувший рыбак или автомобиль, ни один сбитый пешеход, ни один искупавшийся в фонтане в Башкирии не ускользает от внимания федеральных СМИ, будь то газеты, интернет-порталы, ТВ или радио. Впрочем, кажется, что во многих случаях они черпают свою информацию из СМИ Республики Башкортостан.

Но есть такое, о чем они узнают вперед нас. «Российская газета» и «Известия» получили тревожную информацию от Минтруда:

«Число безработных в России увеличилось более чем на 2 тыс. человек», пишут «Известия». И уточняют: «За последнюю неделю число официально зарегистрированных безработных в России увеличилось с 801 тыс. до 803 тыс. человек». Но оказывается, к этому имеет не последнее отношение наша республика. «Известия» об этом сообщают достаточно мутно: «Сейчас рост числа безработных отмечается в Севастополе, республиках Мордовия, Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, а также в других регионах».

А вот «Российская газета» четко указывает, что рост безработицы «в Севастополе, Мордовии, Татарстане, Башкирии, Удмуртской Республике, Волгоградской, Ленинградской, Ивановской, Тверской областях» был наибольшим.

Как раз в это время житель Башкирии трудоустроился в Пермском крае. «Бывший генеральный директор башкирского НИИ «Солитон», ветеран ФСБ Ришат Ибрагимов на днях назначен заместителем главы администрации губернатора Пермского края», сообщают и «Коммерсантъ в Перми», и «Коммерсантъ в Уфе» под заголовком «Откуда НИИ ждали». Эксперты полагают, что новое назначение могло быть пролоббировано главой администрации ПК Рустемом Юсуповым — также выходцем из Башкирии, работавшим в нашей республике в органах прокуратуры.

А британский актер и режиссер Рэйф Файнс продолжает работу над своей лентой о танцовщике Рудольфе Нурееве.

«Рэйф Файнс вновь приехал в Петербург», сообщает Газета.ру, а перед этим, «Как уже сообщалось, Файнс также побывал в Уфе. Он приезжал в столицу Башкирии для съемок фильма о Нурееве. Артист посетил Театр оперы и балета, хореографический колледж и главные достопримечательности города».

К счастью, еще есть люди, которых интересуют не только танцовщики. О таких сообщает «Интерфакс-Россия»: «Военно-исторический фестиваль "Заоблачный фронт" собрал более 100 поисковиков и реконструкторов в Приэльбрусье».

Поисковики и реконструкторы из России и Украины собрались в Кабардино-Балкарии на фестиваль, посвященный 75-летию начала битвы за Кавказ. "Участники военно-исторического фестиваля "Заоблачный фронт" из Башкирии, Челябинской и Курганской областей, Санкт-Петербурга, Краснодара, Москвы, Калининграда, а также из Украины — всего более 100 человек — живут в лагере в лесистой зоне поляны Азау, используют исторические костюмы, соответствующие конкретным званиям, которыми пользовались бойцы во время битвы за Кавказ 1942-1943 годов", — говорится в сообщении. В рамках мероприятия запланировано проведение поисковых работ на склонах горы Эльбрус и перевале Донгуз-Орун.

А о тех, кого интересует башкирская нефть, сообщают «Аргументы и факты»: «Иск отклонён. Суд посчитал доказательства «Роснефти» неоспоримыми». Замоскворецкий суд Москвы счёл, что действия столичного нотариуса, который заверил переписку топ-менеджеров АФК «Система» и ПАО АНК «Башнефть», были законными и оправданными.

Но не нефтью единой богата наша республика. И чтобы эти богатства еще лучше извлекать из ее недр, «Учалинский ГОК готовит к запуску комплекс пастового сгущения за 1,4 млрд рублей»

Это уже передает из Екатеринбурга, поскольку УГОК входит в УГМК, «Интерфакс-Урал». Учалинский горно-обогатительный комбинат" уже завершил гидравлические испытания комплекса пастового сгущения хвостов (отходов) обогатительной фабрики, говорится в сообщении. Общая стоимость проекта составляет порядка 1,4 млрд рублей.