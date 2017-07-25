В Уфе обнаружили гуляющего в парке взрослого лося Фото: Администрация г.Уфы В Уфе обнаружили гуляющего в парке взрослого лося Фото: Администрация г.Уфы

УФА, 25 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В уфимском лесопарке имени Лесоводов Башкортостана 24 июля обнаружили взрослого лося. Откуда появился двухгодовалый самец в парке — неизвестно, однако это не первый случай появления дикого животного в черте города.

Как сообщили в пресс-службе администрации Уфы, при помощи лекарственных препаратов животное оперативно подготовили к транспортировке за город. Лося выпустили в лесной массив Енгалыш, расположенный вблизи деревни Староподымалово Уфимского района. Сохатый жив и здоров, но был напуган. После пробуждения он сразу убежал.