Три «юлаевца» поедут на Черноморское побережье и берега Невы

УФА, 24 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Игроки уфимского «Салавата Юлаева» получили вызовы в сборные команды своих стран. Как сообщает пресс-служба уфимского клуба, защитник Захар Арзамасцев и нападающий Артем Федоров сыграют за олимпийскую сборную России на предсезонном турнире Sochi Hockey Open.

Он пройдет с 5 по 9 августа.

Новоиспеченный вратарь «юлаевцев» Бен Скривенс выступит за сборную Канады на турнире в Санкт-Петербурге с 12 по 18 августа.